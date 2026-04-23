俳優でタレントの彦摩呂が22日にInstagramを更新。30年以上前の写真を公開すると、ファンから反響が寄せられた。【別カット】彦摩呂、人気俳優との共演2ショット彦摩呂は投稿の中で、出演していた1993年放送のドラマ『白鳥麗子でございます！』の再放送が22日からTOKYO MX1で始まったことを告知。当時の写真や共演者の萩原聖人と並んだドラマの場面カットを公開しつつ「３０数年前の姿!!笑」とコメントしている。投稿の中で