女優の高岡早紀が22日にInstagramを更新。息子の手作り料理を公開すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】何品目あるの!?高岡早紀・息子の手料理を公開高岡が「今夜のごはん」と投稿したのは食卓を写した写真。テーブルには彼女の息子が作ったという牛肉とレンコンの梅干しと鰹節炒め、チャーハン、餃子に加えて、高岡がぬか漬けにしていたきゅうり、アボカド、カブも並んでいる。投稿の中で高岡は「日々の残りものを