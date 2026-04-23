女優の中川日葵のスタッフによる公式Instagramが22日にオフショットを公開。バスケのユニフォーム姿にファンから「可愛い」の声が相次いだ。【写真】期待の新人女優・中川日葵、バスケユニ姿もさわやか16日に発売された『週刊ヤングジャンプ』（集英社）のグラビア新企画「YJブルーム」に登場していた中川。22日の投稿では「YJブルームの追加オフショット公開」とバスケのユニフォーム姿を披露。写真には、頭からタオルをかけ