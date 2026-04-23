名古屋を本拠地とするライブアイドルの名門・手羽先センセーションの松山綺利が、発売中の「週刊ヤングジャンプ」21号の巻末グラビアに登場した。【写真】「顔面国宝」級アイドルに朝ドラ女優も「ヤンジャン」最新号グラビアフォトギャラリー名古屋を本拠地とするライブアイドルの名門・手羽先センセーションの松山綺利。グループは夏のフェスシーズンに向けて活発に活動中だが、顔面の圧倒的な整いっぷりはもっと世の中に知