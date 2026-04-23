「チャーリーズ・エンジェル」シリーズや『キル・ビル』で知られるルーシー・リュー（57）が5月1日に日米同時公開される映画『プラダを着た悪魔2』のニューヨークプレミアに来場し、大胆なネイキッドドレス姿を披露した。【写真】ルーシー・リュー（57）、大胆ネイキッドルックで登場（全身ショット）InStyleによると、現地時間4月20日、リンカーン・センターにて開催された『プラダを着た悪魔2』のプレミアイベントでルーシー