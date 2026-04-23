DCスタジオ最新作となるホラー・スリラー映画『CLAYFACE』が、邦題を『クレイフェイス』として10月30日より日本公開されることが決定。併せて、インターナショナル・ティザートレーラーが、インターナショナル・ティザーポスターが解禁された。【動画】その恐怖の顔を見ろ――DCスタジオ発のホラー・スリラー『クレイフェイス』インターナショナル・ティザートレーラーDCスタジオが本格的にホラー・ジャンルに挑む本作は、ハリ