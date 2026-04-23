首は3本なのに体は1つ！？ 【写真】首は3本あるのに体は1つ…キングギドラのような奇跡のショット 鹿児島県鹿児島市の平川動物公園で撮影された、まるで伝説の生物や怪獣のような姿をしたキリンの写真が、Xで話題を呼んでいる。 話題となっているのは、三頭のキリンの顔が絶妙な角度で重なり合った瞬間を捉えた写真。 投稿者が「ケルベロスのよう」と紹介したところ話題となり、11万件表示以上を記録した。この奇跡的なショッ