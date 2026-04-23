元NBAスターのデニス・ロッドマン（64）が、4月17日にラスベガスのパークMGMドルビー・ライブで行われたWWEの殿堂入り式典で、昨年7月に71歳で亡くなったプロレス界のレジェンド、ハルク・ホーガンさんへの感情あふれる追悼スピーチを行った。 【写真】在りし日のハルク・ホーガンさんとの2ショット デニスは1990年代後半、ホーガン、故スコット・ホール、ケビン・ナッシュ