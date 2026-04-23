今日23日の夜、西の空で月と木星が接近して見えます。北海道や東北北部で、観察することができそうです。夜は0℃前後まで冷える所もあるため、防寒を万全にしてお楽しみください。今夜23日月と木星が接近この時期の木星は、日の入り後の西の高い空で明るく輝いています。今日23日の、日の入り後の時間は西の空で、月と木星が近く並んで見えます。西の高い空に注目してください。早い時間であれば、西の低い空に金星を見ることも