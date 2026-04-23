finalは、完全ワイヤレスイヤフォン「TONALITE」専用アプリのメジャーアップデートを4月25日に実施。音色の個人性適用機能「DTAS」の測定・分析手法の見直しと改良が行なわれ、実施時間を、品質を維持しながら従来の約60分から最短約10分へと短縮する。 TONALITEは、専用のヘアバンドを装着して、スマートフォンのカメラで頭部・耳・肩などの身体形状をスキャンし、個人の身体特性に合わせた音色プロファイ