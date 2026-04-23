「人工知能（AI）モデルを開発する目的は結局AI生態系を拡張するためです」。21日にソウルで会ったエヌビディアのブライアン・カタンザーロ応用ディープラーニング研究部門副社長の話だ。エヌビディア独自のオープンソースAIモデルである「ネモトロン」開発を総括する彼が韓国を訪れたのは初めてだ。エヌビディアが自社AI生態系を開発者に紹介し体験機会を提供する「ネモトロン・ディベロッパーデーズ」を米国以外の地域で開いたの