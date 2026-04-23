NHKは、空前のネコブームに科学で迫る番組「ネコのトリセツ 科学とヒトと劇場で・・・」を、23日19時30分～20時15分に総合テレビで放送する。NHK ONEでも同時・見逃し配信予定。 石原さとみがMCを務める生活科学情報エンターテインメント番組「あしたが変わるトリセツショー」。23日放送分は番組初となる動物が主役となり、日本でも空前のブームが続いている「ネコ」を最新の科学研究・行動分