高市早苗首相は23日、サウジアラビアのムハンマド皇太子と電話会談した。政府関係者によると、イランが事実上封鎖するホルムズ海峡を回避した紅海側からの原油輸送に関する協力を申し合わせた。事態の早期沈静化に向けた連携も確認した。サウジは米イラン間の仲介国パキスタンと外交的解決に向け連携しており、首相は現状についての説明を受けたという。