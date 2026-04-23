タレントのはるな愛（53）が22日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）にゲストとして出演。この日は「ダマされやすい女と疑り深い女」をテーマに、スタジオを爆笑の渦に巻き込んだ。【写真】「可愛くて仕方がない彼ですね」はるな愛が公開した「大好きな彼」との2ショット※6枚目“ダマされやすい女”の筆頭として登場したはるなは、昨年SNSで目にした「7月5日に大災害が起こる」というノストラ