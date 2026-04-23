歌手の岩崎宏美（67）が、広々とした自宅で愛犬と過ごす様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】岩崎宏美の自宅や孫の顔出しショットこれまでもプライベートの様子をたびたびInstagramに投稿してきた岩崎。トラのぬいぐるみやトランポリンが置かれた部屋、愛犬のシンバくん・モカくんと一緒にベッドでくつろぐ姿なども見せてきた。2024年2月の投稿では、長男夫妻の間に子どもが誕生し、おばあちゃんになったことも報告。そ