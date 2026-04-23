福岡県警本部福岡県の母子生活支援施設で3月、幼い姉妹が倒れた状態で見つかり死亡した事件で、長女への殺人容疑で逮捕された母親水沼南帆子容疑者（30）が、自ら首の前側を切って軽傷だったことが23日、捜査関係者への取材で分かった。致命傷となる首横側の頸動脈を避けた可能性がある。当初、無理心中を図ったとみられていたが、捜査幹部は「心中を偽装したとみて調べる」と話している。捜査関係者によると、水沼容疑者の傷