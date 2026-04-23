元日本ハム、巨人、中日の中田翔氏（37）が23日、自身のインスタグラムを更新し、バイクとの2ショットを披露した。「この前の撮影！ナックル修理中だから、今回はSで！！」と書き出すと、赤レンガの倉庫をバックに、ブラックコーデで黒のハーレーダビッドソンのバイクに腰かけ、一服するようなショットをアップ。「このバイクも久々乗ったけどセル楽やし良かったわ！いつまでも楽しく周りに感謝しながらワイルドに生きたいよ