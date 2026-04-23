ミュージシャン坂本美雨（45）が23日、インスタグラムを更新。25年に亡くなった画家で作家、アーティストの大宮エリーさんの命日を迎え、追悼した。坂本は、「あれからはじめて写真を遡った若いなぁ」と親交のあった大宮さんとの思い出の写真を複数公開。「写真を見るとどれも人に囲まれてるエリー絵の具がいっぱいついた手で赤ちゃんなまこをごしごししてて笑ったなぁ（かろうじて乾いてたけど）」と、幼い我が子の頭を撫でた