お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が22日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）にゲスト生出演。25年4月23日に病気により49歳で亡くなった画家で作家、アーティストの大宮エリーさんについて言及する一幕があった。小木と事務所の後輩芸人、ドランクドラゴン鈴木拓（50）は大の仲良し。小木は「俺は拓と仲良い人を信じてるのね。拓も人柄的にバカにされたり、いろいろやられて。あいつ、そ