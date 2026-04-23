白方〜布施田バイパスが全線開通国道416号の白方〜布施田バイパスが、2026年4月26日（日）15時に全線開通します。【便利！】これが国道416号「白方布〜施田バイパス」の開通ルートです（地図と写真）国道416号は福井県福井市から石川県小松市に至る約91kmの道路です。福井市内では福井港や県内最大の工業団地「テクノポート福井」と、市中心部や北陸道・中部縦貫道を結んでいますが、途中の一部区間は未改良や線形不良の箇所が