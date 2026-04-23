犬の『不安度』を測るチェック項目５選 犬が不安からストレスを感じているとき、どのような行動や仕草、態度を見せるかお気づきですか。ここでは、犬の『不安度』を測るチェック項目を5つご用意したので、1つでも当てはまったら不安度が高まっているサインと捉えましょう。 1.問題行動が増えていませんか 吠え癖や噛み癖、破壊行為、イタズラ行為などなど…。このような問題行動が最近、増えてきたな、目立つようにな