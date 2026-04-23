【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】それまでの男性用シェーバーとは大きく異なる、持ち手が一切ない丸みを帯びたフォルムが特長の「ラムダッシュ パームイン」。2023年に発売以来、国内累計出荷台数約50万台突破という人気商品だ。＊＊＊2023年に発売されたパナソニックの「ラムダッシュ パームイン」。人気の秘訣は、一般的なシェーバーとは異なる、手のひらにすっぽりとおさまるサイズ感と丸みを帯びた画期的