8月7日に公開される実写映画『ブルーロック』の追加キャストとして、畑芽育が出演することが決定。あわせて予告編が公開された。 参考：『ブルーロック』&TEAM K、綱啓永、樋口幸平が“チームV”に新映像＆キャラビジュアルも 累計発行部数5000万部を突破する、金城宗幸（原作）とノ村優介（漫画）による同名サッカー漫画を実写映画化する本作。『キングダム』シリーズや『ゴール