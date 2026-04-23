6月6日、7日に富士山こどもの国にて開催されるキャンプイン音楽フェスティバル『FUJI & SUN ’26』の、タイムテーブルが発表された。 （関連：【画像あり】6月開催キャンプイン音楽フェスティバル『FUJI & SUN ’26』タイムテーブル） 同イベントのチケットは、一部の限定セット券がすでに完売となっているほか、駐車券やキャンプ券、バスチケットは例年以上の反響があり、今後売り切れる可能性がある