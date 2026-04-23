料理人No.1決定戦「CHEF-1グランプリ2026」の準決勝が先日開催された。優勝賞金1000万円を手にすべく、全国各地から様々なジャンルの料理人が集結。一体その栄冠に輝くのはどの料理人なのか！？その準決勝の模様を独占取材してきました！20名の料理人が決勝への切符４枚を懸けて対決「CHEF-1グランプリ2026」は、40歳以下のプロ・アマ、ジャンルを問わない料理人が全国各地から集結。優勝賞金1000万円を目指して、総勢313名がエ