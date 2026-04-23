全国の小学６年生と中学３年生を対象にした「全国学力テスト」が山形県内でも始まり、およそ１万５８００人の児童・生徒がテストに臨んでいます。 【写真を見る】全国学力テストが県内でも始まる小学6年生・中学3年生が対象中学校英語はオンライン方式に去年の結果は？（山形） 「全国学力テスト」は、文部科学省が全国の子どもたちの学力状況を把握するために２００７年度から毎年行っているものです。 全国の小学６年生