４月20日、私はプレミアリーグ第33節のクリスタル・パレス対ウェストハム戦を取材するため、ロンドン南東部のセルハースト・パークを訪れた。降格圏の１つ上の17位に位置するウェストハムにとって今夜の試合は、１ポイント差の18位トッテナムとの勝点差を広げるチャンスだ。一方のクリスタル・パレスは先週、カンファレンスリーグで準決勝進出を決めたばかり。プレミアでは13位と中位に位置していることもあり、ウェストハム