「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「さわやかなイメージが強いU-35男優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は7月25日時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：七五三掛龍也（Travis Japan）2位は、Travis Japanの七五三掛（しめかけ）龍也さんでした。2025年6月より配信が開始されたドラマ『