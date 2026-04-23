お笑い芸人のキンタロー。さんは4月22日、自身のInstagramを更新。歌手の浜崎あゆみさんとのツーショットを披露しました。【写真】キンタロー。&浜崎あゆみのツーショット「いや1枚目はコロッケだからねw」キンタロー。さんは「名古屋4月16日DAY2またまたayuさんを追いかけさせて頂きました」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目は浜崎さんとのツーショットです。キンタロー。さんは浜崎さんのものまねメイクをし、衣装を完