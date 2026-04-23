美容誌『VOCE』（講談社）の公式X（旧Twitter）アカウントは4月22日、投稿を更新。Snow Man・宮舘涼太さんが担当した6月号通常版の表紙と一部カットを公開し、ファンから絶賛の声が寄せられています。【写真】宮舘涼太の「#メロだて」ショット「本当に『美人』なんだよな」同アカウントは「VOCE6月号本日発売！【通常版】はSnow Manの #宮舘涼太 さんがカバーに初登場！」と告知し、3枚の画像を投稿。美容誌ということもあり、