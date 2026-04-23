県教育委員会は県立学校の教職員がカスタマーハラスメントに対応する際のガイドラインを策定しました。ガイドラインは学校への要望が複雑化し、教職員が子供たちと向き合う時間に影響が出ていることなどを背景に先月、策定されました。ガイドラインでは保護者などからのカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラがあった場合、管理職は校内の状況を把握し、適切・迅速に対応すること、教職員は管理職に報告し、複数で