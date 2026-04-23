吉川はセカンドとしてゴールデン・グラブも獲得している（C）産経新聞社頼れる男がいよいよ帰ってきそうだ。巨人・吉川尚輝は昨年オフに両股関節の手術を行うとリハビリを重ね、1軍合流を見据えている。【動画】吉川が放ったライト前ヒットシーン！着々と1軍昇格への準備を進めている4月22日に行われたファーム・リーグ・中地区の西武戦でも「3番・二塁」として先発出場。6回二死走者なしの場面で右翼線にヒットを放つなど順