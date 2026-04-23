23日朝、長崎市の高台で空き店舗の裏にあるのり面が崩れているのが見つかりました。 ケガ人はいませんでした。 23日午前7時半ごろ、長崎市愛宕で、「のり面が崩れている」と付近の住民から警察に通報がありました。 警察や長崎市によりますとのり面は空き店舗の裏手の崖で高さ約6m、幅約5mにわたって崩れました。 ケガ人や付近の住宅への被害は無く、避難している人もいないということです。 長崎市の22日午