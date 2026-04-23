「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、10〜60代男女を対象に「2026年ネクストブレイク女性タレントランキング」に関するアンケートを実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：北香那2位は、俳優の北香那さんでした。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』への出演や、ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）で主人公の恋人役を演じるなど