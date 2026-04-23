京都府亀岡市で、暴走した車が登校中の児童らに突っ込み、10人が死傷した事故は発生から23日で14年。現場では法要が営まれました。 事故が起きた午前8時ごろ、遺族らが現場の献花台に花を手向け、手を合わせました。 2012年、無免許で居眠り状態だった少年（当時18）の運転する車が登校中の列に突っ込み、児童や保護者ら3人が死亡、7人が重軽傷を負いました。この事故は、悪質運転の罰則を強化する法改正のきっかけにもな