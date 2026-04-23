熊本市のアミュプラザくまもとが4月23日、開業5周年を迎え、セレモニーが開かれました。 【写真を見る】祝5歳！アミュプラザくまもと熊本市で開業5周年セレモニー「同じ年」の1日館長、ふりかけプレゼント アミュプラザくまもとと同じ、5歳の誕生日を迎えた子ども達を含む6人が、1日館長に任命されました。 1日館長 是住奈那さんが館内放送「今から記念品を配ります」 1日館長の子ども「どうぞ」 1日館長達