新たな観光資源の発見や開発につなげようと、熊本県球磨村と洞窟探検家の吉田勝次さんが代表を務める会社が、調査に関する包括連携協定を結びました。 【写真を見る】"洞窟探検家"吉田勝次さん「地下にお宝が眠っている！」熊本県球磨村と協定 締結式では、地球探検社代表の吉田勝次さんと、球磨村の大岩禎一村長が協定書に署名し固い握手を交わしました。 吉田さんは、日本ケイビング連盟の会長も務める59歳。 今から32年前