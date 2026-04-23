◇インターリーグホワイトソックス-ダイヤモンドバックス（2026年4月22日フェニックス）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が22日（日本時間23日）、ダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場。見逃し三振、左飛球に続く4-8の5回1死の第3打席は左腕ロドリゲスから中前打だった。前日放った4戦連発の9号ソロは、日本人メジャーリーガーが初年度にマークした連続本塁打としては初の快挙。打球速度113マイル（