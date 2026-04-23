政府は２３日、アジア系投資ファンドのＭＢＫパートナーズによる工作機械大手牧野フライス製作所の買収計画について、外国為替及び外国貿易法（外為法）に基づく中止勧告をしたことを明らかにした。牧野が軍事転用可能で高性能な工作機械を製造していることなどから、安全保障上の懸念があると判断した。勧告は２２日付。片山財務相は２３日午前の参院財政金融委員会で、牧野について「世界有数の工作機械を製造する企業で、我