藤井聡太棋聖（23）＝王将など6冠＝への挑戦権を争う第97期棋聖戦決勝トーナメントは23日午前10時、東京・将棋会館で羽生善治九段（55）と広瀬章人九段（39）の準決勝が始まり、戦型は先手・広瀬の相掛かりへ進んだ。振り駒の結果、先手になった広瀬は初手で飛先の歩を突いた。これに羽生も追随し合った5手目、広瀬は左金を上がって角頭を守った。両者の対戦では昨年1月のB級1組順位戦に続く2局連続の相掛かり。当時は先後が逆