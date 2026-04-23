アメリカ国防総省はフェラン海軍長官の退任を発表しました。アメリカメディアはヘグセス国防長官との数カ月に及ぶ対立が要因と報じています。国防総省のパーネル主席報道官は22日、SNSでジョン・フェラン海軍長官の退任を伝えるとともに、功績への感謝を投稿しました。退任の理由は明らかにしていません。ウォールストリート・ジャーナルはフェラン氏が「ヘグセス長官を通さず、トランプ大統領に直接、新型戦艦の構想を持ちかけ国