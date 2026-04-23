生活環境を整えるために、空気清浄機を導入している家庭も多いでしょう。室内を清潔に保つためには24時間稼働させることが望ましいとされていますが、その際の電気代が家計にどのような影響を与えるか気になる人も少なくないはずです。 運転モードの選択や設置する部屋の環境によっては、想定以上にコストが膨らむ可能性も否定できません。効率的な使い方を知らないまま使用を続けると、本来の性能を十分に引き出せな