かかりつけ医を受診せずに総合病院へ行ったあと、「追加費用がかかる」と聞くと不安になるものです。医療費はもともと分かりにくく、紹介状の有無だけで負担が大きく変わるのか、戸惑う方も少なくありません。 特に家族の受診では、あとから予想外の支払いが発生しないか気になるでしょう。そこで本記事では、紹介状なしで総合病院を受診したときにかかる費用の仕組みと、負担が増えるケース、事前に確認したいポイン