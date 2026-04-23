※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。 マスクをめぐる狂騒に踊り、SNSには陰謀論があふれかえったコロナ禍。荻原浩さんの『陰謀論百物語』は、感染症が猛威を振るっていた2021年から中東危機に揺れる25年までに書かれた全7編の短編集だ。どの作品も皮肉とユーモアを効かせ、風刺を交えながら現代を映し出している。「最初に短編の依頼をいただいた時は、まさにコロナ禍のまっただなか。リアルタイムの