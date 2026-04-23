工場勤務で月給20万円の場合「この給料は平均と比べて多いのか少ないのか」と気になる方もいるでしょう。 本記事では、工場勤務で月給20万円が平均とどのくらい差があるのか、また工場勤務で給料を上げる方法を解説します。自分の給料が平均と比べてどの位置にあるのかを知り、今後の働き方を考える参考にしてみてください。 なお、本記事では、工場勤務を「製造業」として扱います。 工場勤務で月給20万円