マンション管理組合の集会に出席した秋元康氏。知らない人たちが集まる空間でふと思いついたアイデアが、ドラマ『あなたの番です』の着想につながったという。秋元康氏○ドラマ『あなたの番です』の着想を得たきっかけYouTubeチャンネル『鈴木おさむに全部ハナシます!!』で21日に公開された動画「『秋元康は5人いる?』勝ち続ける天才の仕事術、全て話してもらいました」には、秋元康氏がゲスト出演。秋元氏に対して、鈴木氏は「も