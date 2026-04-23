米プロアメリカンフットボール・ＮＦＬのドラフトがピッツバーグで２３日午後８時（日本時間２４日午前９時）から３日間にわたって開催される。米４大プロスポーツで唯一、日本人選手が誕生していないＮＦＬ。ハワイ大で全米トップの成績を残したキッカー、松澤寛政（２７）は全指名枠２５７人に名を連ねるのか。ドラフトは２３日に１巡目の３２枠で指名が行われ、２４日は２、３巡目、２５日が４〜７巡目となる。ウェーバー制