俳優パク・ボゴムが、爽やかな笑顔で報道陣の前に登場した。4月23日午前、ソウル聖水洞（ソンスドン）のSceneにて、ダイソンコリアのポップアップストア「ダイソン・スーパーソニック・トラベルラウンジ」のオープン記念イベントが開催された。【写真】パク・ボゴムのがっしり腕イベントには、電気機器メーカー「ダイソン（Dyson）」のアンバサダーを務めるパク・ボゴムとガールズグループIVEのウォニョンが出席した。（写真提供＝