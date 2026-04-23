BTS・JUNG KOOKのチャレンジ動画が話題を呼んでいる。4月22日、JUNG KOOKは自身のインスタグラムに動画を投稿。「やってみたかった…」というコメントと共に新曲『Hooligan』のチャレンジ動画を公開した。【話題】JUNG KOOK、TikTokの“ヒストリーメーカー”に同動画は、公開からわずか1日で再生回数7600万回を突破した。インスタグラム上での伸びも凄まじく、公開1時間で810万回、3時間で2030万回、6時間で3500万回、15時間で6000