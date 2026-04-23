女優のムン・グニョンが、希少疾患により4度の手術を受けた経験に言及し、右腕には今もはっきりとした傷跡が残っていることを明かした。4月22日に韓国で放送されたtvNのトークバラエティ『ユ・クイズ ON THE BLOCK』にはムン・グニョンが出演し、さまざまなエピソードを明かした。【写真】もはや別人…9年ぶり舞台に立ったムン・グニョンドラマ『秋の童話』でソン・ヘギョの子役として大きな知名度を得たムン・グニョンは、その後